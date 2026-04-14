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Gonçalo Guedes: “Hemos hecho una buena trayectoria y hay que terminarla con la victoria”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gonçalo Guedes : “Ibilbide ona egin dugu eta garaipenarekin amaitu behar da”
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KIROLAK EITB

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A las puertas de la final de Copa que jugarán el Atlético de Madrid y la Real en La Cartuja el próximo sábado, hemos estado con Gonçalo Guedes. Nos ha contado que, por ahora, tiene “los pies en la tierra” y que está “tranquilo”. Pero eso no quita las ganas de traer la Copa a Donostia, aun sabiendo que tienen un partido difícil por delante.

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