COPA DEL REY
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Juanan Larrañaga: “Es difícil, pero no imposible; la Real va a hacer frente al Atlético"

18:00 - 20:00
Juanan Larrañaga, ex jugador de la Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Juanan Larrañaga: “Reala ondo dago; erakutsi zion Altletico Madrili gai dela aurre egiteko”
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KIROLAK EITB

Última actualización

A las puertas de la Copa del Rey, hemos entrevistado al ex jugador de la Real Sociedad Juanan Larrañaga. Hemos hablado con él sobre el partido del 87 y cómo lo vivieron desde dentro. Esta vez, sin embargo, Larrañaga vivirá la final desde otro sitio y con más tranquilidad. 

Fútbol Real Sociedad Anoeta Copa del Rey

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Toda la emoción de la final copera con la retransmisión en directo del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad y programación especial en todos los medios de EITB

El encuentro que se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla se podrá seguir en directo en ETB1, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. EITB ha preparado una programación especial bajo el lema Koparen bila, con programas y contenidos especiales en televisión, radio y digital.
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