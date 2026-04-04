Brais Méndez: “Felices, contentos y ya con la mente en el siguiente sábado"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez, tras la victoria por 2-0 ante el Levante en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga EA Sports.
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La Real Sociedad consolida su plaza europea con un sólido 2-0 ante el Levante
Jon Martín ha abierto el marcador y Brais Méndez ha sentenciado al final, mientras Álex Remiro ha mantenido la portería a cero con varias intervenciones decisivas.
La Real endosa una manita al Alhama (1-5)
La Real Sociedad ha comenzado perdiendo el partido que ha disputado a domicilio ante el Alhama, pero ha reaccionado pronto para poner las tablas, y a partir de ese momento ha arrollado a su rival hasta imponerse por un contundente 1-5.
Matarazzo: “Tenemos que ir paso a paso y partido a partido"
Pellegrino Matarazzo entiende que la afición esté pensando desde ya en la final de la Copa, pero el entrenador de la Real recuerda que antes hay que jugar dos partidos de liga y, en ese sentido, asegura que el equipo está centrado en el partido que disputará este sábado ante el Levante en casa.
Jon Ansotegi: "Es un partido especial, pero entre el 0 y el 90 intentaremos que ellos pierdan"
Jon Ansotegi ha comparecido en rueda de prensa de cara al derbi de este jueves. El entrenador del Sanse ha destacado el gran trabajo de su equipo pese al mal partido ante el Almeria. En cuanto a sus rivales, Ansotegi ha elogiado el gran nivel del conjunto armero, destacando tambien que este es un partido especial.
EITB presenta en Anoeta el seguimiento que va a realizar en la Copa del Rey
Este martes, 31 de marzo, se ha presentado el amplio despliegue que realizará EITB en la Copa del Rey. 30 profesionales viajarán a Sevilla para ofrecer diversos contenidos en ETB, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi.
Toda la emoción de la final copera con la retransmisión en directo del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad y programación especial en todos los medios de EITB
El encuentro que se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla se podrá seguir en directo en ETB1, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. EITB ha preparado una programación especial bajo el lema Koparen bila, con programas y contenidos especiales en televisión, radio y digital.
La afición de la Real Sociedad podrá ver la final de la Copa del Rey en una pantalla gigante en Alderdi Eder
La instalará el Ayuntamiento de San Sebastián, de la mano del club txuri-urdin. La gran final de la Copa será el sábado 18 de abril, a las 21:00 horas, y la Real buscará el título ante el Atlético Madrid, al que derrotó en la final de 1987.
El Almería ha sido muy superior al Sanse (5-1)
Tras recibir tres goles en contra, el gol de Carrera ha dado esperanzas a los txuri-urdin, pero han sido superados por el rival.
La Real saca un punto ante el Logroño (1-1)
La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Logroño en la jornada 24 de la Liga F Moeve. El equipo riojano ha marcado los dos goles en el partido disputado en Zubieta, Rebeca en propia puerta y Asenjo en los últimos minutos.