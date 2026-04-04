REAL SOCIEDAD VS LEVANTE (2-0)

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Brais Méndez: “Felices, contentos y ya con la mente en el siguiente sábado"

Real Sociedad
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Brais Méndez. Foto: EiTB

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Declaraciones del jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez, tras la victoria por 2-0 ante el Levante en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga EA Sports.

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