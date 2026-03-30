Final de Copa
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La afición de la Real Sociedad podrá ver la final de la Copa del Rey en una pantalla gigante en Alderdi Eder

La instalará el Ayuntamiento de San Sebastián, de la mano del club txuri-urdin. La gran final de la Copa será el sábado 18 de abril, a las 21:00 horas, y la Real buscará el título ante el Atlético Madrid, al que derrotó en la final de 1987.
Koke eta Carlos Soler (Reala)
Koke (Atletico de Madrid) y Carlos Soler (Real Sociedad); Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Realeko zaleek Errege Kopako finala pantaila erraldoi batean ikusi ahal izango dute Alderdi Ederren
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E. I. I. | EITB

Última actualización

Las y los aficionados donostiarras de la Real Sociedad que no acudan a Sevilla para ver la final de la Copa del Rey podrán presenciarla en una pantalla gigante que el Ayuntamiento de San Sebastián instalará en los jardines de Alderdi Eder de la mano del club donostiarra, tal y como han informado fuentes de ambos organismos.

El Consistorio aún está trabajado en los detalles concretos para la colocación de esta pantalla gigante. Los jardines de Alderdi Eder, que se abren al pie de la fachada principal del Ayuntamiento donostiarra, son uno de los emplazamientos donde la afición realista ha celebra los éxitos del conjunto txuri urdin.

La Real Sociedad también colocará otra pantalla gigante en la 'fan zone' de Sevilla, ubicada en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, donde se reunirá el grueso de la afición realista que se desplazará a la capital andaluza con motivo de la final. 

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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En aquella ocasión, y condicionados por la pandemia, ambos conjuntos tuvieron que disputar el partido con las gradas vacías, y aquel contexto condicionó también las celebraciones posteriores a la victoria. Este año, sin embargo, los aficionados del equipo txuri-urdin podrán seguir in situ la final del 18 de abril ante el Atlético de Madrid.

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