La afición de la Real Sociedad podrá ver la final de la Copa del Rey en una pantalla gigante en Alderdi Eder
Las y los aficionados donostiarras de la Real Sociedad que no acudan a Sevilla para ver la final de la Copa del Rey podrán presenciarla en una pantalla gigante que el Ayuntamiento de San Sebastián instalará en los jardines de Alderdi Eder de la mano del club donostiarra, tal y como han informado fuentes de ambos organismos.
El Consistorio aún está trabajado en los detalles concretos para la colocación de esta pantalla gigante. Los jardines de Alderdi Eder, que se abren al pie de la fachada principal del Ayuntamiento donostiarra, son uno de los emplazamientos donde la afición realista ha celebra los éxitos del conjunto txuri urdin.
La Real Sociedad también colocará otra pantalla gigante en la 'fan zone' de Sevilla, ubicada en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, donde se reunirá el grueso de la afición realista que se desplazará a la capital andaluza con motivo de la final.
Te puede interesar
El Almería ha sido muy superior al Sanse (5-1)
Tras recibir tres goles en contra, el gol de Carrera ha dado esperanzas a los txuri-urdin, pero han sido superados por el rival.
La Real saca un punto ante el Logroño (1-1)
La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Logroño en la jornada 24 de la Liga F Moeve. El equipo riojano ha marcado los dos goles en el partido disputado en Zubieta, Rebeca en propia puerta y Asenjo en los últimos minutos.
Intza Egiguren: “Esperamos mantener la regularidad hasta final de temporada"
A pesar de la diferencia en la clasificación, Intza Egiguren ha insistido en que el equipo no puede relajarse y que el objetivo es “mantener la regularidad hasta el final de la temporada” para seguir compitiendo por los puestos altos del campeonato.
Imanol Agirretxe: “De la final anterior se nos quedó clavada la espina de no haber podido jugarla ante nuestra afición"
En aquella ocasión, y condicionados por la pandemia, ambos conjuntos tuvieron que disputar el partido con las gradas vacías, y aquel contexto condicionó también las celebraciones posteriores a la victoria. Este año, sin embargo, los aficionados del equipo txuri-urdin podrán seguir in situ la final del 18 de abril ante el Atlético de Madrid.
Dudas y respuestas sobre la compra de entradas para la final de Copa
La Real Sociedad ha publicado toda la información sobre la compra de entradas con una descripción detallada del proceso de adjudicación y compra de entradas.
La Real Sociedad anuncia 250 entradas más para sus socias y socios, en la final de la Copa del Rey
Tal y como ha explicado el club txuri-urdin, “estas entradas adicionales se adjudicarán entre quienes no resultaron agraciados en el sorteo, siguiendo el orden establecido, desde el número de solicitud 3768 hasta el 3873.
Sergio Gómez, sobre la final de Copa: “Tenemos que hacer un buen comienzo; ojalá podamos celebrar con toda la afición"
El jugador de la Real Sergio Gómez ha pasado por los micrófonos de Radio Euskadi, donde ha hablado sobre el equipo, Europa, y la final de Copa.
Take Kubo regresa a los entrenamientos con la Real
Kubo ha entrenado con el equipo txuri-urdin este lunes y estará preparado para el encuentro ante el Levante. El japonés no viajará con su selección.
El Sanse paga caro un inicio fulgurante del Granada en Zubieta (0-2)
Dos goles en los primeros cinco minutos han condenado al equipo de Ansotegi ante el equipo nazarí.