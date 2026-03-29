LIGA F MOEVE
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La Real saca un punto ante el Logroño (1-1)

Reala vs Logroño
18:00 - 20:00
Real Sociedad vs Logroño. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realak puntu bat atera du Logroñoren aurka (1-1)
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EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Logroño en la jornada 24 de la Liga F Moeve. El equipo riojano ha marcado los dos goles en el partido disputado en Zubieta, Rebeca en propia puerta y Asenjo en los últimos minutos. 

Fútbol Real Sociedad Goles Liga F Moeve

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