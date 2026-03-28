Intza Egiguren: “Esperamos mantener la regularidad hasta final de temporada"
La Real Sociedad, actualmente tercera en la Liga F con 50 puntos, recibe este domingo al Dux Logroño, que ocupa la parte baja de la tabla con 10 puntos.
A pesar de la diferencia en la clasificación, Intza Egiguren ha insistido en que el equipo no puede relajarse y que el objetivo es “mantener la regularidad hasta el final de la temporada” para seguir compitiendo por los puestos altos del campeonato.
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