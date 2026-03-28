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Intza Egiguren: “Esperamos mantener la regularidad hasta final de temporada"

Intza Egiguren
18:00 - 20:00
Intza Egiguren. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Intza Egiguren: "Erregulartasuna denboraldi amaiera arte mantentzea espero dugu"
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EITB

Última actualización

La Real Sociedad, actualmente tercera en la Liga F con 50 puntos, recibe este domingo al Dux Logroño, que ocupa la parte baja de la tabla con 10 puntos.  

A pesar de la diferencia en la clasificación, Intza Egiguren ha insistido en que el equipo no puede relajarse y que el objetivo es “mantener la regularidad hasta el final de la temporada” para seguir compitiendo por los puestos altos del campeonato.

Zubieta Real Sociedad Liga F Moeve

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En aquella ocasión, y condicionados por la pandemia, ambos conjuntos tuvieron que disputar el partido con las gradas vacías, y aquel contexto condicionó también las celebraciones posteriores a la victoria. Este año, sin embargo, los aficionados del equipo txuri-urdin podrán seguir in situ la final del 18 de abril ante el Atlético de Madrid.

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