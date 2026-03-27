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Dudas y respuestas sobre la compra de entradas para la final de Copa

La Real Sociedad ha publicado toda la información sobre la compra de entradas con una descripción detallada del proceso de adjudicación y compra de entradas.
Real Sociedad: zaleak
Aficionados de la Real. | Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Kopako finalerako sarrerak erostean zor daitezkeen zalantzak eta erantzunak
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EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha informado a los socios con derecho a adquirir la entrada del procedimiento establecido para la compra de entradas para la final de la Copa del Rey, en el que aparecen las preguntas y respuestas habituales que pueden surgir en el proceso de adquisición de entradas.

El plazo de compra de entradas comenzará a las 10:00 horas del lunes, 30 de marzo, y finalizará el domingo, 5 de abril, a las 23:59 horas. La selección del sector en el que se ubicarán las entradas y el pago de las mismas deberán realizarse a través del portal de venta de entradas de la RFEF.

1. ¿Quién puede comprar entradas para la final de Copa?

Socios con 25 años o más de antigüedad que se hayan inscrito dentro del plazo establecido y tengan garantizada la entrada a la final.

Con menos de 25 años de antigüedad, que se inscribieron individualmente en el sorteo, en el que les correspondió la entrada. 

Con menos de 25 años de antigüedad, que se inscribieron en el sorteo por grupos con otros socios y les correspondió la entrada, en cuyo caso será el solicitante del grupo quien tendrá poder de compra de las entradas para la final. 

2. En el caso de los socios con menos de 25 años de antigüedad que se inscribieron en el sorteo por grupos junto con los demás socios, ¿quién puede comprar las entradas si les corresponde la entrada en el sorteo?

Sólo los solicitantes del grupo.

3. ¿Todas las entradas son digitales?

Sí, todas las entradas son digitales. La entrada se mostrará a través de una aplicación móvil de la RFEF en las puertas giratorias de La Cartuja. No hay entradas físicas en papel.

4. ¿Puedo comprar las entradas en las taquillas de Anoeta?

No.

5. ¿La Real prestará un servicio de atención a los socios mientras compran entradas?

La Real Sociedad establecerá una franja horaria para atender a los socios en las oficinas de Anoeta. 

  • Lunes, martes y miércoles de 10:00 a 20:00 h. 
  • Jueves de 17:00 a 19:00 horas.
  • Sábado de 11:00 a 14:00 horas.
6. ¿Qué tengo que tener a mano para hacer la compra?

Si necesitas comprar más de una entrada, mantén a tu disposición el código de acceso asignado a cada socio o agrupación. Podrás comprar un máximo de seis (6) entradas simultáneamente. También tendrás a tu disposición el nombre, apellidos y número de DNI de las personas que las utilizarán.

7. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de compra gradual?

7.1 Compra voluntaria de asientos de precio más alto:

El plazo para comprar entradas para los asientos situados en la tribuna de preferencia y en el fondo se abrirá el lunes, 30 de marzo, de 10:00 a 23:59 horas. 

Los sectores de tribuna preferente y fondo a los que se refiere este apartado 6.1 son: 449, 557, 556, 555, 553, 535, 539, 540, 427, 428, 429, 329, 215, 216, 217, 115, 116 y 117. 

 7.2 Compra del resto de asientos del Gol Sur:

En el correo electrónico se les indicará cuándo pueden empezar a comprar entradas para los asientos situados en el Gol Sur de La Cartuja.

Estos socios se han dividido en dos grupos, excepto los socios con 25 años o más de antigüedad, que podrán elegir el sector en el Gol Sur, y pagar la entrada en cualquier momento, desde el martes 31 de marzo a las 10:00 horas hasta el domingo 5 de abril a las 23:59 horas.

  • Grupo 1: aquellos que tengan una antigüedad inferior a 25 años y cuenten en el sorteo con números de solicitud o referencia de 6.752 a 11.238 (ambos inclusive), que son los siguientes: 118, 119,120, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 443, 444, 441, 542, 543, 544, 545 y 546.
  • Grupo 2: con una antigüedad de 25 años o menos y números de solicitud o referencia del 1 al 3.873 en el sorteo (ambos inclusive). También podrán adquirir entradas desde el día anterior: 122, 123, 124, 223, 336, 440, 441, 442, 547, 548, 549, 550, 551 y 552. 
8. ¿Recibiré las entradas al finalizar la compra?

No. Cada socio recibirá unos días antes del inicio del partido un correo electrónico con las instrucciones para descargar su entrada a través de la aplicación de la RFEF El asiento se adjudicará automáticamente dentro del sitio elegido.

9. ¿Cómo se va a realizar el proceso de adjudicación y compra de entradas?
  1. Recibirás un correo electrónico para inscribirte.
  2. Una vez que accedas, deberás seleccionar el sector concreto y el número de localidades que quieres comprar en ese sector.
  3. Si has seleccionado más de una entrada, deberás introducir el código correspondiente a cada entrada en la plataforma de venta o portal específico de la RFEF.
  4. A continuación, pulse VALIDAR. Es importante tener en cuenta que en la plataforma o portal específico de venta de entrada de la RFEF se pueden incluir un máximo de seis códigos de acceso a la plataforma en una misma compra.
  5. Una vez pulsado VALIDAR y confirmada la información, en la siguiente pantalla deberá rellenar los datos del comprador e introducir los datos de la persona que va a utilizar la entrada.
  6. Para terminar la compra, pagar con tarjeta bancaria.
  7. Recibirás un primer correo electrónico de la plataforma confirmando la compra.
  8. Después, unos días antes de la final, recibirás un segundo mensaje con el enlace para descargar la aplicación de la RFEF y también con las credenciales de acceso a la aplicación.
  9. Una vez descargada la aplicación, deberás identificarte con la dirección de correo electrónico de la que hayas recibido las credenciales de acceso a la aplicación de la RFEF, así como con las credenciales que te hayan sido entregadas.
  10. Si, por el contrario, eres solicitante del grupo o has comprado más de una entrada en la misma compra, la aplicación te permitirá enviarla a los propietarios de las entradas con la opción ENVIAR ENTRADAS. Lo único que debes hacer es hacer clic sobre las entradas, una a una, e introducir el correo electrónico de la persona correspondiente.
  11. Por último, estas personas recibirán un correo electrónico con el enlace para descargar la aplicación de la RFEF y la credencial de acceso a la aplicación. 
10. ¿Cómo puedo reunirme con otros socios?

Puedes juntarte con otros socios si, tras acceder a la plataforma o portal de venta de entradas de la RFEF, eliges el sector concreto e incrementas el número de localidades que quieres comprar en ese sector.

11. ¿Por qué partes de determinados sectores aparecen marcadas en gris en la plataforma de compra de entradas de la RFEF?

En algunos sectores las partes marcadas en gris son asientos de baja visibilidad

12. ¿Qué datos se piden al COMPRADOR de entradas?

Nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono.

13. ¿Qué datos se piden de las PERSONAS QUE VAN A UTILIZAR las entradas?

Nombre, apellidos y DNI.

14. ¿Cómo y cuándo se activan las entradas?

Horas antes del inicio de la partida enviará una notificación a través de su aplicación en la que deberá pulsar ACTIVAR ENTRADA, que estará activada cuando aparezca un código QR .

15. ¿Se habilitará una ventanilla de incidencias en La Cartuja o en la FanZone de Sevilla?

Sí. La Real habilitará un puesto de respuesta a incidencias en La Cartuja y en la FanZone de Sevilla.

16. ¿Qué pasa si me quedo sin batería en el móvil?

Para poder acceder a La Cartuja es imprescindible presentar la entrada nominal en un dispositivo electrónico, por lo que se recomienda asegurarse de que la batería del dispositivo está suficientemente cargada.

En cualquier caso, en la FanZone habrá puestos de recarga de teléfonos móviles con baterías portátiles.  

17. ¿Qué ocurre si olvidas la contraseña de la aplicación: existe la posibilidad de recuperarla?

En la pantalla inicial de la aplicación existe una opción para recuperar la contraseña olvidada. 

18. ¿Las fotos de pantalla de las entradas sirven para acceder al estadio?

No.

Real Sociedad Copa del Rey

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