Dudas y respuestas sobre la compra de entradas para la final de Copa

La Real Sociedad ha informado a los socios con derecho a adquirir la entrada del procedimiento establecido para la compra de entradas para la final de la Copa del Rey, en el que aparecen las preguntas y respuestas habituales que pueden surgir en el proceso de adquisición de entradas.

El plazo de compra de entradas comenzará a las 10:00 horas del lunes, 30 de marzo, y finalizará el domingo, 5 de abril, a las 23:59 horas. La selección del sector en el que se ubicarán las entradas y el pago de las mismas deberán realizarse a través del portal de venta de entradas de la RFEF.