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La Real vuelve a la senda de la victoria a costa del colista Levante (0-1)

Levante-Reala F Moeve Liga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Reala garaipenaren bidera itzuli da, Ligako azkenari irabazita (0-1)
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EITB

Última actualización

La Real Sociedad se ha impuesto por 0-1 en casa del Levante con un gol de Cahynova y se mantiene firme en el tercer puesto de la clasificación liguera.

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