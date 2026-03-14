REAL SOCIEDAD VS OSASUNA
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Matarazzo: "Tendremos que darlo todo para ganar, pero hemos tenido muy buenas sensaciones en los entrenamientos"

Adierazpenak
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Dena eman beharko dugu irabazteko, baina sentsazio oso onak izan ditugu entrenamenduetan"
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EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad se ha referido al partido que les enfrentará a Osasuna en la 28ª jornada de la Liga EA Sports. Destaca que quieren andar bien en la Liga, lo que hace que el de mañana sea un choque muy importante.

Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad LaLiga EA Sports

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