LIGA F MOEVE
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Dos penaltis en contra y una expulsión condenan a la Real a la derrota ante el Real Madrid (0-3)

SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO), 14/03/2026.- Las jugadoras del Real Madrid celebran tras anotar un gol durante el partido de la jornada 22 de la Liga F que Real Sociedad y Real Madrid disputan este sábado en San Sebastián. EFE/ Juan Herrero
18:00 - 20:00
Real Sociedad vs Real Madrid. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Aurkako bi penaltik eta kanporatze batek porrotera kondenatu dute Reala Real Madrilen aurka (0-3)
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EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha perdido por 0-3 ante el Real Madrid en Zubieta en la jornada 22 de la Liga F Moeve. Lss txuri-urdin han aguantado bien hasta los últimos 20 minutos. Después, dos penaltis en contra y la expulsión de Paula Fernández han castigado al equipo vasco.

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