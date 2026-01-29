LESIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Unai Marrero sufre una fractura del hueso malar izquierdo

El guardameta de la Real Sociedad ha vivido un contratiempo durante la sesión de este jueves.
Unai Marrero. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Unai Marrerok haustura du ezker masaileko hezurrean
author image

EITB

Última actualización

Unai Marrero ha sufrido una fractura del hueso malar izquierdo durante el entrenamiento que la Real Sociedad ha llevado a cabo este jueves. El portero donostiarra ha recibido una contusión facial en el transcurso de la sesión y, tras ser sometido a diferentes exploraciones y pruebas médicas, se ha confirmado el alcance de la lesión.

El club ha explicado en un comunicado que “Tras las exploraciones y pruebas realizadas al jugador se ha diagnosticado una fractura del hueso malar izquierdo”. Asimismo, la Real ha señalado que este viernes por la mañana el futbolista ha sido programado para pasar por quirófano con el objetivo de realizar “una reducción y estabilización quirúrgica de la fractura”, y que la evolución marcará su futura disponibilidad.

Fútbol Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X