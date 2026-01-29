Unai Marrero sufre una fractura del hueso malar izquierdo

Unai Marrero ha sufrido una fractura del hueso malar izquierdo durante el entrenamiento que la Real Sociedad ha llevado a cabo este jueves. El portero donostiarra ha recibido una contusión facial en el transcurso de la sesión y, tras ser sometido a diferentes exploraciones y pruebas médicas, se ha confirmado el alcance de la lesión.

El club ha explicado en un comunicado que “Tras las exploraciones y pruebas realizadas al jugador se ha diagnosticado una fractura del hueso malar izquierdo”. Asimismo, la Real ha señalado que este viernes por la mañana el futbolista ha sido programado para pasar por quirófano con el objetivo de realizar “una reducción y estabilización quirúrgica de la fractura”, y que la evolución marcará su futura disponibilidad.