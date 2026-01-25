Oyarzabal: “Lo que vale es la victoria, el ganar, y sumar tres puntos importantes”
El jugador de la Real Sociedad ha hablado de su victoria ante el Celta (3-1) en la 21ª jornada de la Liga EA Sports.
Oyarzabal desata la tormenta y la Real vence al Celta (3-1)
La Real ha doblegado al Celta con un jugador menos, gracias a una gran exhibición de Oyarzabal.
Nerea Eizagirre: "Como siempre decimos, la clave está en el trabajo diario"
La Real Sociedad ha ganado 3-0 en el derbi vasco disputado en Zubieta. Tras el partido, Eizagirre se ha mostrado contenta, y ha destacado el buen trabajo realizado hasta el momento.
La Real Sociedad gana 3-0 al Eibar y se adjudica el triunfo en el derbi
El equipo txuri-urdin se ha impuesto ante las armeras en el partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga F Moeve. Egiguren ha sido la encargada de abrir el marcador y en la segunda parte el Eibar ha marcado en propia puerta los dos siguientes goles.
El Sanse cae en Leganés (2-0)
Los potrillos se vuelven de vacío en un partido en el que el rival ha sido superior y en el que Fraga ha parado un penalti.
Matarazzo: "Lo que hemos hecho en estos partidos es por rendimiento, no por suerte"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará al Celta en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports y sobre la salida de Goti.
Beñat Turrientes: “Estoy en un momento muy bueno, me están saliendo las cosas”
El centrocampista de la Real Sociedad está siendo uno de los jugadores más destacados del cuadro txuri-urdin desde que Rino Matarazzo ha tomado el mando del equipo; EITB ha estado con él.
Lucía Rodríguez: "Eibar es un gran equipo y tiene condiciones muy buenas"
La Real Sociedad y el Eibar jugarán este domingo, 25 de enero, en la jornada 17 de la Liga F. Lucía Rodríguez explica en esta entrevista cómo ve el encuentro.
Kubo lesionado en el isquiotibial de la pierna izquierda
El jugador japonés ha sido evaluado este lunes por los servicios médicos del club.
Aramburu: "Ha sido una victoria muy sufrida"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre la victoria ante el Barcelona (2-1) en Anoeta en la 20ª jornada de LaLiga EA Sports.