Real vs Celta (3-1)
Oyarzabal: “Lo que vale es la victoria, el ganar, y sumar tres puntos importantes”

18:00 - 20:00
Mikel Oyarzabal. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Oyarzabal: “Beti gertatuko dira gauzak onerako eta txarrerako, baina aurrera ateratzea garrantzitsua da”

Última actualización

El jugador de la Real Sociedad ha hablado de su victoria ante el Celta (3-1) en la 21ª jornada de la Liga EA Sports.

