Brais: "Parece que nos gusta sufrir"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre la victoria ante el Getafe (1-2) en la 19ª jornada de la Liga EA Sports.
La Real Sociedad corta su mala racha ante el Getafe con un final de película (1-2)
Brais Méndez ha marcado el primer gol, y tras poner Juanmi el empate, Aramburu ha marcado de cabeza el gol de la victoria, poniendo fin a su mala racha.
Sadiq deja la Real Sociedad para fichar por el Valencia hasta 2028
El delantero nigeriano ya jugó cedido en el club valencianista en la segunda parte de la pasada campaña.
Ainhoa Moraza sobre el choque ante el Atlético: "Es un partido bonito para el equipo y también especial para mí"
La jugadora de la Real Sociedad, Ainhoa Moraza, ve el encuentro ante sus excompañeras como "un reto". Por otro lado, ha reconocido que notarán la ausencia de Edna Imade: "La echaremos de menos". "Yo creo que tenemos un buen equipo para hacer un año bonito", ha añadido.
El Sanse jugará desde este sábado sus partidos como local en Zubieta
El primer encuentro que el filial de la Real Sociedad disputará en esta temporada en Zubieta será ante el Albacete (16:15 horas).
Matarazzo, sobre el partido ante el Getafe: "Espero ver la misma energía, intensidad y hambre de ganar"
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha hablado sobre el partido que le enfrentará al Getafe en La Liga este viernes.
La Real logra un valioso punto ante un duro Atlético (1-1)
El equipo vasco ha sabido reponerse al gol en contra y empatar por medio de Guedes, en la 18ª jornada de la LaLiga EA Sports.
Un sólido Sanse saca un punto en casa de la Cultural (1-1)
En un partido de alta tensión, la Real Sociedad B se ha adelantado con un gol de Carbonell, pero los locales han igualado el marcador por medio de Ribeiro Costa.
Matarazzo: "Creo en la fuerza que tiene este equipo"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará el domingo al Atlético de Madrid en Anoeta, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
La Real Sociedad y Violeta Quiles alcanzan un acuerdo para finalizar su contrato
Ambas partes han tomado esta decisión de mutuo acuerdo y el club ha agradecido a la jugadora el trabajo realizado.