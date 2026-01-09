Getafe vs. Real Sociedad (1-2)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Brais: "Parece que nos gusta sufrir"

Brais Mendez
18:00 - 20:00
Brais Méndez. Foto: EITB
author image

EITB

Última actualización

El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre la victoria ante el Getafe (1-2) en la 19ª jornada de la Liga EA Sports.

Fútbol Vídeos deportivos Real Sociedad LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X