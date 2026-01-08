El Sanse jugará desde este sábado sus partidos como local en Zubieta

El Sanse jugará desde este sábado sus partidos como local en LaLiga Hypermotion en Zubieta, tal y como ha confirmado, el jueves, el entrenador del filial de la Real Sociedad Jon Ansotegi. En concreto, el primer encuentro que el Sanse disputará en esta temporada en Zubieta será ante el Albacete, un choque que va a comenzar a las 16:15 horas.

La Real Sociedad, así las cosas, ha recibido el visto bueno de LaLiga, y comenzará a jugar en Zubieta, en vez de en Anoeta.

"Creo que el verde es parecido al de Anoeta, y estará muy bien, por lo que, por nuestra parte, ningún problema. Muchos jugadores ya han jugado en este campo. Eso sí, el campo no es el mismo, y para la gente de San Sebastián está más lejos", ha comentado Ansotegi.