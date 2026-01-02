Liga F Moeve
La Real Sociedad y Violeta Quiles alcanzan un acuerdo para finalizar su contrato

Ambas partes han tomado esta decisión de mutuo acuerdo y el club ha agradecido a la jugadora el trabajo realizado.

Violeta Quiles
Foto: Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Realak eta Violeta Quilesek kontratua amaitzeko akordioa lortu dute

Última actualización

La Real Sociedad y la jugadora Violeta Quiles han acordado de mutuo acuerdo poner fin a la relación contractual. Ambas partes han subrayado que la decisión se ha tomado de forma amistosa y que a partir de hoy la jugadora no continuará en el club txuri-urdin. 

La jugadora llegó a la Real la temporada pasada y aunque realizó un buen inicio en la liga se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que le obligó a realizar una dura recuperación.

Ahora, una vez superada la recuperación, ambas partes han acordado poner fin a la vinculación que mantenían juntas; sin embargo, la Real ha manifestado su agradecimiento a Violeta Quiles por su profesionalidad y compromiso durante su estancia en el equipo.

Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve

