La Real Sociedad y Violeta Quiles alcanzan un acuerdo para finalizar su contrato

La Real Sociedad y la jugadora Violeta Quiles han acordado de mutuo acuerdo poner fin a la relación contractual. Ambas partes han subrayado que la decisión se ha tomado de forma amistosa y que a partir de hoy la jugadora no continuará en el club txuri-urdin.

La jugadora llegó a la Real la temporada pasada y aunque realizó un buen inicio en la liga se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que le obligó a realizar una dura recuperación.

Ahora, una vez superada la recuperación, ambas partes han acordado poner fin a la vinculación que mantenían juntas; sin embargo, la Real ha manifestado su agradecimiento a Violeta Quiles por su profesionalidad y compromiso durante su estancia en el equipo.