Del Castillo sufre una lesión leve en el aductor del muslo izquierdo

El jugador de Osasuna Romain Del Castillo sufre una lesión en el aductor del muslo izquierdo, según ha confirmado la Universidad Clínica de Navarra. El jugador francés notó molestias en el entrenamiento del miércoles y una vez realizadas las pruebas médicas, ha comenzado con la recuperación.



Como consecuencia de este contratiempo, el jugador no jugará el partido contra el Betis, y tal y como indica la nota médica difundida por el club, "el futbolista inicia trabajo específico de recuperación y queda pendiente de evolución".