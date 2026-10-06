Fallece a los 60 años Jacek Ziober, exjugador de Osasuna entre 1993 y 1996

El exfutbolista de Osasuna Jacek Ziober ha fallecido, a los 60 años, según ha anunciado este martes el club navarro. Ziober jugó en Osasuna durante tres temporadas, entre 1993 y 1996, en Primera y en Segunda División, y, en su trayectoria como jugador del equipo pamplonés, marcó 14 goles.

El exdelantero polaco llegó a Osasuna, procedente del Montpellier, en el verano de 1993, a la vez que otro atacante de ese mismo país, Ryszard Staniek. En aquel momento, otro futbolista de Polonia, el histórico Jan Urban, continuaba en Osasuna, y, en la temporada 1992-1993, Roman Kosecki, también polaco, había pertenecido al club rojillo, antes de fichar por el Atlético Madrid.

Osasuna ha lamentado el fallecimiento de su exjugador, a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.