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Fallece a los 60 años Jacek Ziober, exjugador de Osasuna entre 1993 y 1996

El delantero polaco llegó al club navarro en la temporada 1993-1994, desde el Montpellier, y permaneció tres campañas en el equipo pamplonés.
Jacek Ziober (Osasuna)
Jacek Ziober, en imagen de archivo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Jacek Ziober Osasunako jokalari ohia hil da, 60 urte zituela
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Última actualización

El exfutbolista de Osasuna Jacek Ziober ha fallecido, a los 60 años, según ha anunciado este martes el club navarro. Ziober jugó en Osasuna durante tres temporadas, entre 1993 y 1996, en Primera y en Segunda División, y, en su trayectoria como jugador del equipo pamplonés, marcó 14 goles.

El exdelantero polaco llegó a Osasuna, procedente del Montpellier, en el verano de 1993, a la vez que otro atacante de ese mismo país, Ryszard Staniek. En aquel momento, otro futbolista de Polonia, el histórico Jan Urban, continuaba en Osasuna, y, en la temporada 1992-1993, Roman Kosecki, también polaco, había pertenecido al club rojillo, antes de fichar por el Atlético Madrid.

Osasuna ha lamentado el fallecimiento de su exjugador, a través de un mensaje compartido en sus redes sociales. 

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