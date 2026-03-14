REAL SOCIEDAD VS OSASUNA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lisci: "La idea es entrar fuertes y proactivos”

Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: Eitb
Euskaraz irakurri: Lisci: "Partida jokatzeko eta egoera iraultzeko gogoak ditugu"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador del Osasuna ha hablado sobre el derbi de la 28ª jornada de la Liga EA Sports ante el Real Sociedad. Ha señalado que espera un rival agresivo en la presión.

Fútbol Anoeta Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lisci: "Me han dicho que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al Real Madrid siempre es increíble"

El entrenador de Osasuna es consciente, según ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Real Madrid, que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al conjunto blanco "siempre es increíble". Por otro lado, Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final".  

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X