El Eibar ficha a Unai Elgezabal para la temporada 2026-2027
El Eibar ha fichado a Unai Elgezabal para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este miércoles el club armero. El central vizcaíno, de 33 años, llega al Eibar desde el Levante, y regresa al equipo vasco, al que ya perteneció hace diez temporadas.
Además de en el Levante y en el Eibar, Elgezabal ha jugado en los siguientes equipos: Barakaldo, Alcorcón, Numancia y Burgos. Es, además, internacional con la Euskal Selekzioa. El Eibar presentará a Unai Elgezabal este jueves, en Ipurua.
En paralelo, el equipo guipuzcoano ha anunciado que Ángel Troncho no va a continuar en el conjunto de Jokin Aranbarri. El castellonense, que llegó al Eibar como juvenil, pone fin a su trayectoria en el primer equipo tras haber disputado 23 encuentros oficiales, con un gol.
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