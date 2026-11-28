El Athletic golpea primero y sufre después para ganar al Málaga (3-4)
El Athletic ha logrado una sufrida victoria por 3-4 ante el Málaga en La Rosaleda, en el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga. Los rojiblancos han pasado del vendaval ofensivo de una buena primera parte, en la que han marcado Sancet, Berenguer, Nico Williams y Hugo Rincón, a la agonía de un segundo tiempo en el que el conjunto malagueño ha dominado y ha estado cerca de culminar la remontada. Tres puntos para los leones, que deberán tomar nota de una desconexión que casi les cuesta el triunfo.
El Athletic ha ido de menos a más en una primera parte en la que ha terminado siendo muy superior. El Málaga ha comenzado con mucha intensidad y ha obligado a Unai Simón a lucirse en el minuto 2 con un potente disparo de Dani Lorenzo. Los rojiblancos han respondido con dos buenas ocasiones consecutivas de Nico Williams y Sancet, y poco a poco han ido ganando terreno y controlando el encuentro.
Nico Williams ha comenzado a hacer daño por la banda izquierda y, en el 19, ha servido un buen balón atrás que Iñaki no ha conseguido aprovechar. La insistencia rojiblanca ha encontrado premio en el 27, cuando un gran centro de Nico ha sido aprovechado por Sancet para abrir el marcador (0-1).
Apenas siete minutos después, Berenguer ha ampliado la ventaja con un zurdazo tras una jugada iniciada por Hugo Rincón y un remate previo de Sancet (0-2).
El Málaga ha recortado distancias tras un error de Unai Simón en la salida de balón. Cajuste ha aprovechado el regalo para superar a varios defensores dentro del área y establecer el (1-2).
Sin embargo, la reacción local ha tenido una respuesta inmediata. En la siguiente jugada, Sancet ha filtrado un gran pase para Iñaki, que ha cedido el balón a Nico para que el extremo firmase el tercer tanto rojiblanco (1-3).
Antes del descanso, en el 44, ha llegado el cuarto. Nico ha vuelto a protagonizar una gran acción por la izquierda, Berenguer ha estrellado su remate en el poste tras un espectacular taconazo de Iñaki y Hugo Rincón ha aprovechado el rechace para marcar su primer gol con el Athletic (1-4).
En el inicio de la segunda parte, el conjunto blanquiazul ha recortado distancias gracias a Adrián Niño, que se ha encontrado sin oposición tras un potente disparo de Joaquín con la derecha que ha impactado en el poste (2-4).
La grada local empujaba para buscar meter miedo a los visitantes con algún gol más como el conseguido por Niño, tras un fallo de Laporte en su cesión a Unai Simón, que ha aprovechado el goleador (3-4).
El Athletic prácticamente no ha existido en la segunda parte y ha defendido el gran resultado obtenido en la primera, ante un voluntarioso Málaga, que ha tenido ocasiones, pero que ha desperdiciado.