El Athletic ha ido de menos a más en una primera parte en la que ha terminado siendo muy superior. El Málaga ha comenzado con mucha intensidad y ha obligado a Unai Simón a lucirse en el minuto 2 con un potente disparo de Dani Lorenzo. Los rojiblancos han respondido con dos buenas ocasiones consecutivas de Nico Williams y Sancet, y poco a poco han ido ganando terreno y controlando el encuentro.

Nico Williams ha comenzado a hacer daño por la banda izquierda y, en el 19, ha servido un buen balón atrás que Iñaki no ha conseguido aprovechar. La insistencia rojiblanca ha encontrado premio en el 27, cuando un gran centro de Nico ha sido aprovechado por Sancet para abrir el marcador (0-1).