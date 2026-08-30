El Athletic arranca bien la Liga derrotando al Badalona (3-1)
El Athletic Club ha ganado 3-1 ante el Badalona en el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga F Moeve disputado este domingo en Lezama. Víctor Marín se ha estrenado con brillantez en el banquillo rojiblanco. Los goles de Pinedo, Azkona y Amezketa han dado la victoria a las vascas.
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Terzić no quiere “distracciones" por el conflicto de los jugadores con el club
El entrenador del Athletic, Edin Terzic, ha subrayado que no quiere "distracciones en el campo" ante el Celta debido al conflicto que mantienen sus futbolistas con los dirigentes del club, que se supo después del partido del jueves ante el Barcelona.
Los jugadores del Athletic no atendieron a los medios en Barcelona “por un problema interno en el club"
El hecho se produjo tras la decisión de los rectores de la entidad bilbaína de retirar las invitaciones para los partidos de San Mamés a los empleados del club, entre ellos los miembros del primer equipo. LaLiga sancionara al Athletic Club por lo sucedido, ya que los jugadores están obligados a comparecer.
El Athletic sale de vacío del Camp Nou (2-0)
Los de Edin Terzic suman su segunda derrota en dos jornadas ante un Barcelona que ha generado más ocasiones. Los goleadores azulgranas han sido Raphinha y Fermín, a pesar de una gran actuación de Unai Simón por parte bilbaína.
El Athletic muestra su desacuerdo con Apelación por desestimar el recurso sobre Yuri
El club recuerda que el análisis del Comité Técnico de Árbitros publicado el pasado martes concluía que la acción por la que fue expulsado el jugador debía haberse resuelto con "tiro libre directo sin tarjeta".
Edin Terzic: “Mañana juega el Athletic contra el Barça, no Terzic contra Flick”
El técnico alemán del Athletic analiza el duelo frente al Barcelona, partido que los rojiblancos afrontan con las bajas de Yuri, Vivian, Egiluz y Prados.
Peio Canales: “A estos niveles, es muy difícil; hemos jugado ochenta minutos con uno menos”
El centrocampista de Barrika ha sido titular, junto a Beñat Gerenabarrena, en el primer partido del Athletic en LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027. Canales ha firmado una buena actuación, pero el Athletic ha perdido, por 1-3, ante el Sevilla, en San Mamés, tras jugar desde los primeros minutos con diez hombres.
El Athletic sufre una dura derrota ante el Sevilla en el debut de Edin Terzic, en San Mamés (1-3)
Oso, Ejuke e Isaac han marcado para el Sevilla, y Paredes ha recortado distancias para el equipo vasco. El Athletic ha jugado con diez futbolistas desde el minuto diez, ya que Yuri ha sido expulsado con roja directa, y ha fallado en el primer gol y en el tercer tanto del Sevilla. Gerenabarrena, que ha sido titular, y Rincón se han estrenado con el equipo rojiblanco.
Edin Terzic: “Creo que estamos preparados, lo hemos demostrado en los entrenamientos y en los amistosos”
El Athletic comienza mañana la temporada contra el Sevilla en San Mamés (17:00). El entrenador Edin Terzic ha revelado que Nico Williams está entrenando sin dolor, pero que Vivian sigue trabajando al margen. El alemán ve bien a su equipo para el estreno liguero.
El Athletic cierra la pretemporada con una derrota frente al Atalanta
El Athletic Club perdido por 1-0 en Bérgamo en el último partido de preparación de los ocho que ha disputado el equipo rojiblanco antes de arrancar la temporada 2026-27 de manera oficial el próximo 22 de agosto frente al Sevilla en Bilbao. Un gol del internacional polaco Nicola Zalewski nada más comenzar la segunda parte ha decidido un test en el que el Athletic no ha podido repetir su gran gesta de la pasada edición de la Champions League, en este mismo escenario.