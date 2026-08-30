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El Athletic arranca bien la Liga derrotando al Badalona (3-1)

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Athletic femenino
18:00 - 20:00
Jugadores del Athletic. Foto: Athletic
Euskaraz irakurri: Athleticek dotore ekin dio Ligari, Badalona garaituta (3-1)
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Última actualización

El Athletic Club ha ganado 3-1 ante el Badalona en el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga F Moeve disputado este domingo en Lezama. Víctor Marín se ha estrenado con brillantez en el banquillo rojiblanco. Los goles de Pinedo, Azkona y Amezketa han dado la victoria a las vascas.

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