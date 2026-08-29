CELTA VS. ATHLETIC

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Terzić no quiere “distracciones" por el conflicto de los jugadores con el club

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LEZAMA (BIZKAIA), 29/08/2026.- El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Edin Terzic, ofrece una rueda de prensa este sábado, previa al partido liguero que disputará su equipo el domingo ante el Celta en el estadio Abanca Balaidos. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Terzicek ez du "distrakziorik" nahi jokalariek klubarekin duten gatazkagatik
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El entrenador del Athletic, Edin Terzic, ha subrayado que no quiere "distracciones en el campo" ante el Celta debido al conflicto que mantienen sus futbolistas con los dirigentes del club, que se supo después del partido del jueves ante el Barcelona.

Fútbol Athletic Club Edin Terzić LaLiga EA Sports

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