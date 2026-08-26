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Edin Terzic: “Mañana juega el Athletic contra el Barça, no Terzic contra Flick”

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Edin Terzic, entrenador del Athletic
18:00 - 20:00
Edin Terzic, entrenador del Athletic.
Euskaraz irakurri: Edin Terzic: “Ez da partida zaila izango guretzat bakarrik; talde askok sufritzen dute Camp Noun”
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El técnico alemán del Athletic analiza el duelo frente al Barcelona, partido que los rojiblancos afrontan con las bajas de Yuri, Vivian, Egiluz y Prados.

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