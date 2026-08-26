Edin Terzic: “Mañana juega el Athletic contra el Barça, no Terzic contra Flick”
El técnico alemán del Athletic analiza el duelo frente al Barcelona, partido que los rojiblancos afrontan con las bajas de Yuri, Vivian, Egiluz y Prados.
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Peio Canales: “A estos niveles, es muy difícil; hemos jugado ochenta minutos con uno menos”
El centrocampista de Barrika ha sido titular, junto a Beñat Gerenabarrena, en el primer partido del Athletic en LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027. Canales ha firmado una buena actuación, pero el Athletic ha perdido, por 1-3, ante el Sevilla, en San Mamés, tras jugar desde los primeros minutos con diez hombres.
El Athletic sufre una dura derrota ante el Sevilla en el debut de Edin Terzic, en San Mamés (1-3)
Oso, Ejuke e Isaac han marcado para el Sevilla, y Paredes ha recortado distancias para el equipo vasco. El Athletic ha jugado con diez futbolistas desde el minuto diez, ya que Yuri ha sido expulsado con roja directa, y ha fallado en el primer gol y en el tercer tanto del Sevilla. Gerenabarrena, que ha sido titular, y Rincón se han estrenado con el equipo rojiblanco.
Edin Terzic: “Creo que estamos preparados, lo hemos demostrado en los entrenamientos y en los amistosos”
El Athletic comienza mañana la temporada contra el Sevilla en San Mamés (17:00). El entrenador Edin Terzic ha revelado que Nico Williams está entrenando sin dolor, pero que Vivian sigue trabajando al margen. El alemán ve bien a su equipo para el estreno liguero.
El Athletic cierra la pretemporada con una derrota frente al Atalanta
El Athletic Club perdido por 1-0 en Bérgamo en el último partido de preparación de los ocho que ha disputado el equipo rojiblanco antes de arrancar la temporada 2026-27 de manera oficial el próximo 22 de agosto frente al Sevilla en Bilbao. Un gol del internacional polaco Nicola Zalewski nada más comenzar la segunda parte ha decidido un test en el que el Athletic no ha podido repetir su gran gesta de la pasada edición de la Champions League, en este mismo escenario.
Edin Terzic: “Siento la emoción y el apoyo de la afición, su conexión con el club; la actitud para trabajar es muy buena”
Cuando queda poco más de una semana para que dé comienzo la competición en la temporada 2026-2027, que el Athletic estrenará en LaLiga EA Sports en San Mamés ante el Sevilla, el 22 de agosto, EITB ha entrevistado a Edin Terzic, nuevo entrenador del conjunto rojiblanco. “Nosotros, como muchos otros equipos de LaLiga, tenemos como objetivo jugar en Europa”, señala, “y lo que puedo prometer es que trabajaremos duro para ello”.
El Athletic traspasa a Julen Agirrezabala al Racing de Santander
El club bilbaíno ingresa una cantidad fija por la transferencia, y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo. Agirrezabala, de 25 años, deja el Athletic tras jugar 65 partidos oficiales, entre ellos todos los de la Copa del Rey de la temporada 2023-2024, en la que fue clave para que el equipo vasco se hiciera con el título.
Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte se incorporan a la pretemporada del Athletic
Edin Terzic ya tiene a sus órdenes en Lezama a los tres campeones del mundo del Athletic. Tanto Nico Williams como Unai Simón y Aymeric Laporte han regresado a los entrenamientos rojiblancos después de disfrutar de sus vacaciones tras ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado 19 de julio.
Derrota del Athletic en el penúltimo amistoso jugado en Marsella (3-1)
Derrota del Athletic por 3-1 frente al Olympique de Marsella en el penúltimo amistoso de la pretemporada. Los goleadores del partido disputado en el Stade Vellodrome han sido Angel Gomes, Igor Paixao y Tadjidine M'Madi para los franceses, mientras que Oihan Sancet ha marcado para los rojiblancos.
Leire Baños se rompe el cruzado de la rodilla derecha
La centrocampista de Irun cayó lesionada el pasado sábado en Luanco ante el Deportivo Abanca, en el primer partido de la pretemporada. Tras una acción fortuita tuvo que abandonar el terreno de juego cuando apenas habían trascurrido dos minutos.