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Nico Williams vuelve a los entrenamientos del equipo en Lezama

Nico Williams. Athletic. Entrenamendua. Lezama.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nico Williams taldeko entrenamenduetara itzuli da
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EITB

Última actualización

Nico Williams ha vuelto a entrenar con sus compañeros en Lezama cinco semanas después de iniciar con un especialista externo un nuevo tratamiento para mitigar la pubalgia que afecta desde hace meses al extremo del Athletic Club.

Fútbol Athletic Club Nico Williams

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