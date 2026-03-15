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El Athletic remonta para derrotar al Madrid CFF (4-1)

Athletic
18:00 - 20:00

Jugadoras del Athletic. Foto: Athletic

Euskaraz irakurri: Athleticek markagailua irauli du Madril CFF garaitzeko (4-1)
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EITB

Última actualización

El Athletic Club ha sumado tres valiosos puntos gracias a su victoria por 4-1 frente al Madrid CFF en Lezama después de remontar un gol olímpico de la visitante Ángela Sosa con los tantos de Sara Ortega, Jone Amezaga, Leire Baños y Ane Azkona.

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