Getafe vs. Athletic
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Valverde: “Nico Williams está muy bien, sin molestias y con posibilidades de jugar”

Ernesto Valverde en rueda de prensa
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Valverde: "Nico Williams oso ondo dago, minik gabe eta jokatzeko aukerekin"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El regreso de Nico Williams es una de las principales novedades en la lista de 24 futbolistas convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, para el partido de este domingo en el Coliseum frente al Getafe.

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