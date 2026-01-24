Navarro: "No sé qué nos pasa en Liga, que no terminamos de arrancar"

El Athletic ha ganado 2-3 a la Atalanta en Bérgamo y agotará sus opciones de clasificarse en San Mamés ante el Sporting de Portugal el próximo miércoles. Tras una primera parte en la que el equipo de Valverde ha sufrido mucho, los leones han remontado el gol de Scamacca gracias a los tantos de Guruzeta, Serrano y Navarro.