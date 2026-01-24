Sevilla vs. Athletic (2-1)
Navarro: "No sé qué nos pasa en Liga, que no terminamos de arrancar"

Robert Navarro jugador del Athletic
18:00 - 20:00
Robert Navarro. Foto: EITB
EITB

El jugador del Athletic ha hablado sobre la derrota sufrida contra el Sevilla (2-1) en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en el Sánchez Pizjuán.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

