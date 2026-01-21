LIGA DE CAMPEONES
Nico Serrano: “El partido ha empezado regular, no hemos caído y al final ha sido increíble”

Euskaraz irakurri: Unai Gomez: “Taldeak behar zuen garaipena eta azkenean gure esku dago sailkapena”
Serrano y Guruzeta han sido dos de los protagonistas del partido contra el Atalanta en la Liga de Campeones. Con la alegría a flor de piel y la sensación tan “increíble” que han vivido, ya esperan al miércoles en San Mamés.

Fútbol Athletic Club UEFA Champions League

