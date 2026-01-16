Dos partidos de sanción a Paredes por llamarle "cagón" al juez de línea en los octavos de Copa
Fue expulsado con roja directa (m.55) en el partido jugado contra la Cultural Leonesa (3-4).
El juez disciplinario único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto dos partidos de suspensión al jugador del Athletic Club Aitor Paredes por su expulsión en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey disputado ante la Cultural Leonesa (3-4).
Paredes cumplirá dos partidos por menosprecio a los árbitros, que, según el acta, fue expulsado con roja directa (m.55) por decirle "eres un cagón" a uno de los jueces de línea del equipo arbitral de Alejandro Hernández Hernández.
