Mañas rescata un punto para el Alavés ante un combativo Málaga (1-1)

Los primeros minutos del partido el balón ha rodado sobre todo por el centro del campo. Los dos equipos han querido tantear al rival, de modo que no se ha visto ningún acercamiento u ocasión prometedora.

De hecho, la primera ocasión del partido no ha llegado hasta el minuto 14. Nahuel Tenaglia ha aprovechado una contra rápida para conducir el balón hasta el área y probar con un tiro lejano que Herrero ha despejado bien.

El equipo andaluz ha cerrado bien las líneas centrales, obligando a jugar por las bandas y dejando fuera del juego a Boyé y Mariano. A la media hora, Pablo Ibáñez ha acabado una jugada enrevesada llena de rebotes, pero el disparo se le ha ido muy arriba.

A falta de un minuto para el descanso, Niño ha recibido un pase muy preciso al área y ha abierto el marcador. En un primer instante, el árbitro ha anulado el gol por fuera de juego, pero, tras la revisión del VAR, ha validado el gol.