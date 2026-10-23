Mañas rescata un punto para el Alavés ante un combativo Málaga (1-1)
El Deportivo Alavés ha sufrido para empatar a uno contra el colista Málaga este viernes en el partido disputado en Mendizorroza que le ha dado comienzo a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports. Los babazorros, que han mostrado poco fútbol en casa, han logrado un punto gracias al gol de Mañas en los minutos finales, igualando el gol de Niño en la primera mitad.
Los primeros minutos del partido el balón ha rodado sobre todo por el centro del campo. Los dos equipos han querido tantear al rival, de modo que no se ha visto ningún acercamiento u ocasión prometedora.
De hecho, la primera ocasión del partido no ha llegado hasta el minuto 14. Nahuel Tenaglia ha aprovechado una contra rápida para conducir el balón hasta el área y probar con un tiro lejano que Herrero ha despejado bien.
El equipo andaluz ha cerrado bien las líneas centrales, obligando a jugar por las bandas y dejando fuera del juego a Boyé y Mariano. A la media hora, Pablo Ibáñez ha acabado una jugada enrevesada llena de rebotes, pero el disparo se le ha ido muy arriba.
A falta de un minuto para el descanso, Niño ha recibido un pase muy preciso al área y ha abierto el marcador. En un primer instante, el árbitro ha anulado el gol por fuera de juego, pero, tras la revisión del VAR, ha validado el gol.
El Alavés no estaba generando nada, por lo que, nada más comenzar la segunda mitad, Quique Sánchez Flores ha realizado un doble cambio en busca de frescura. Ha metido a Yusi y Denis Suarez por Valentini y Rebbach.
Aun así, poco ha cambiado la cosa. Los babazorros no encontraban el modo de crear peligro y pocos ataques llegaban al área rival. En cambio, al Málaga se le veía más jugón; incluso ha tenido varias ocasiones de ampliar la ventaja, entre ellas, entre ellas un fuerte chut que Sivera ha tenido que parar.
Por parte de los locales, Toni Martínez, que ha entrado de Mariano, ha tenido de las ocasiones más claras al intentar rematar de volea en el área, pero no ha logrado enlazar el balón. El delantero lo ha vuelto a intentar a los pocos minutos con un taconazo, pero esta vez se ha interpuesto el portero.
Al Alavés se la acababa el tiempo, y Boyé ha estado a punto de igualar el marcador con un gran disparo que se ha estrellado en el palo. El Málaga tampoco había dicho su última palabra, y Sivera ha tenido que volver ha intervenir para cortar la buena jugada individual de Niño.
En los minutos finales el equipo vasco ha tirado de corazón para lanzarse al ataque en busca de, al menos, un empate. Le ha costado, pero en el minuto 89 ha llegado el premio. Tras el remate de Toni Martínez, Mañas ha recogido el rechace para empujar el balón a la red e igualar el marcador.
El gol ha subido las pulsaciones y los babazorros han seguido en busca de otro gol que les diera la victoria. No han faltado oportunidades, pero ya no quedaba tiempo para la remontada y han tenido que dar por bueno el punto logrado.