La primera parte no ha sido extraordinaria, ya que los dos equipos han estado ordenados en el terreno de juego. El Celta ha comenzado con más ritmo, pero el equipo babazorro ha aguantado bien, y se ha hecho dueño del balón .

La ocasión más clara la tuvo Lucas Boye , pero su cabezazo lo atrapó Radu bajo palos y fue la jugada más destacada en la primera parte.

Tras el descanso, sin embargo, el guión del encuentro ha cambiado radicalmente y sin hacer nada especial en el juego ofensivo, el Celta se ha puesto pronto en el marcador con una ventaja de 2-0.

El primer gol ha sido obra de Ferrán Jutgla en el minuto 53 con un gran pase de Javi Rodríguez, que ha pasado el balón por el centro de los defensas del Alavés y el delantero azulgrana no ha perdonado ante Antonio Sivera.

Ese gol ha hecho daño a los de Quique Sánchez Flores y, a partir de ese momento, el Alavés ha perdido el control sobre el partido, y ha empezado a cometer errores.

Así, en el minuto 70 ha llegado el segundo del Celta, que se ha colado entre tres jugadoresdel Alavés, Javi Rodríguez, hasta el fondo del área, y ha superado a Sivera lanzando un balón desde abajo.

En cuanto se dio cuenta el choque se le puso cuesta arriba al Alavés, y aunque en el tramo final Novoa, con un gran gol, ha hecho el 2-1, no ha podido darle la vuelta al marcador. En el descuento ha tenido un par de ocasiones degol para empatar, pero Radu ha estado perfecto, y ha realizado paradas decisivas.

Por lo tanto, el equipo vitoriano ha perdido su segundo partido consecutivo en la Liga EA Sports, y lleva ya cinco jornadas sin conocer la victoria.