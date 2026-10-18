Los errores defensivos condenan al Alavés ante el Celta (2-1)
El Celta aprovechó dos errores defensivos del conjunto babazorro para marcar y ponerse con una cómoda ventaja en el marcador. Novoa recortó distancias con un golazo en el minuto 86, y el Alavés estuvo a punto de empatar en el tiempo añadido, pero Radu sostuvo a los locales con grandes paradas.
Los errores defensivos han condenado a un Deportivo Alavés que ha caído derrotado por 2-1 ante el Celta de Vigo en el partido correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado este domingo en el estadio de Balaídos, y los de Quique Sánchez Flores suman ya cinco jornadas sin ganar.
El equipo de Claudio Giráldez no ha sido para nada superior al conjunto vitoriano, pero ha aprovechado bien las facilidades que le ha dado la defensa babazorra, y, sin mucho brillo, se ha puesto con dos goles de renta en el marcador.
En el tramo final del choque Novoa ha recortado distancias con un golazo, y en el tiempo añadido Radu ha evitado que el Alavés empatara el partido con una gran actuación, por lo que el equipo vitoriano vuelve a casa con las manos vacías.
La primera parte no ha sido extraordinaria, ya que los dos equipos han estado ordenados en el terreno de juego. El Celta ha comenzado con más ritmo, pero el equipo babazorro ha aguantado bien, y se ha hecho dueño del balón .
La ocasión más clara la tuvo Lucas Boye , pero su cabezazo lo atrapó Radu bajo palos y fue la jugada más destacada en la primera parte.
Tras el descanso, sin embargo, el guión del encuentro ha cambiado radicalmente y sin hacer nada especial en el juego ofensivo, el Celta se ha puesto pronto en el marcador con una ventaja de 2-0.
El primer gol ha sido obra de Ferrán Jutgla en el minuto 53 con un gran pase de Javi Rodríguez, que ha pasado el balón por el centro de los defensas del Alavés y el delantero azulgrana no ha perdonado ante Antonio Sivera.
Ese gol ha hecho daño a los de Quique Sánchez Flores y, a partir de ese momento, el Alavés ha perdido el control sobre el partido, y ha empezado a cometer errores.
Así, en el minuto 70 ha llegado el segundo del Celta, que se ha colado entre tres jugadoresdel Alavés, Javi Rodríguez, hasta el fondo del área, y ha superado a Sivera lanzando un balón desde abajo.
En cuanto se dio cuenta el choque se le puso cuesta arriba al Alavés, y aunque en el tramo final Novoa, con un gran gol, ha hecho el 2-1, no ha podido darle la vuelta al marcador. En el descuento ha tenido un par de ocasiones degol para empatar, pero Radu ha estado perfecto, y ha realizado paradas decisivas.
Por lo tanto, el equipo vitoriano ha perdido su segundo partido consecutivo en la Liga EA Sports, y lleva ya cinco jornadas sin conocer la victoria.