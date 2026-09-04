PARTE MÉDICO
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El Alavés confirma que Mikel Rodríguez sufre una rotura de ligamento cruzado

El joven futbolista guipuzcoano, que ya se había hecho con un puesto en el ‘once’ de Quique Sánchez Flores, se lesionó durante el entrenamiento de este pasado jueves y se perderá los próximos meses de competición.
Mikel Rodriguez - Alaves
Euskaraz irakurri: Mikel Rodriguezek lotailu-haustura daukala baieztatu du Alavesek
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha confirmado este viernes la grave lesión de Mikel Rodríguez, que sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y “pasará por el quirófano próximamente”.

El futbolista guipuzcoano se lesionó durante el entrenamiento de este pasado jueves y se perderá los próximos meses de competición hasta la recuperación total.

En el poco tiempo que lleva en Vitoria-Gasteiz el joven centrocampista ya se había hecho con un puesto en el ‘once’ de Quique Sánchez Flores y en solo tres jornadas ya anotó su primer gol en sus primeros minutos en la máxima categoría.

Ante esta ausencia, el técnico madrileño indicó que, en un principio, será el canterano Izei Hernández el que ocupe su puesto, mientras que el director deportivo del club, Sergio Fernández, adelantó que explorarán el poco mercado que tiene el equipo, ya que solo pueden fichar a jugadores sin equipo y que hayan extinguido su contrato antes del 1 de septiembre.

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