Chacho Coudet, sobre la supuesta oferta del River Plate: "Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante"

Chacho Coudet, entrenador del Alavés
Euskaraz irakurri: Chacho Coudet, River Plateren ustezko eskaintzari buruz: "Inor ez da nirekin komunikatu, ezta nire ordezkariarekin ere"
El entrenador del Alavés, Chacho Coudet, ha hablado en rueda de prensa sobre los rumores de su posible fichaje por el River Plate. Ha explicado que no nadie se ha puesto en contacto con él sobre el tema. Asimismo, ha analizado cómo ve el partido de mañana ante el Levante. 

