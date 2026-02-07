Alavés vs. Getafe
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Coudet: "La mejor manera de sanar las heridas de la Copa es ganando al Getafe"

Chacho Coudet entrenador del Alavés
18:00 - 20:00
Coudet, entrenador del Alavés, em rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Coudet: "Kopako zauriak sendatzeko modurik onena Getaferi irabaztea da"
author image

EITB

Última actualización

El equipo gasteiztarra se enfrenta este domingo al Getafe de José Bordalás en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports.

Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X