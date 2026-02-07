Coudet: "La mejor manera de sanar las heridas de la Copa es ganando al Getafe"
El equipo gasteiztarra se enfrenta este domingo al Getafe de José Bordalás en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports.
Te puede interesar
Ville Koski: “Soy un defensa versátil, con agresividad, y puedo trabajar muy duro por el Alavés”
El central finlandés ha llegado al equipo vasco en este mercado de fichajes, como cedido, desde el NK Istra; ha sido presentado este jueves.
Nahuel Tenaglia: “Mucha tristeza, porque lo teníamos ahí”
El jugador del Alavés, tras el partido de Copa del Rey en el que el equipo vitoriano ha quedado eliminado, ante la Real Sociedad (2-3), ha señalado la importancia que ha tenido en el encuentro el penalti que, con 2-1, Álex Remiro le ha parado a Toni Martínez.
El Alavés rompe la cesión de Albarracín al Huesca y lo enrola en el Istra croata de su propiedad
El joven futbolista hispano-argentino de 19 años jugará en el conjunto de Pula, a las órdenes de Oriol Riera, hasta final de temporada. El NK Istra es tercero en la primera división croata.
Jon Pacheco, Jugador cedido al Alaves: “Este partido especial por dos, por la Real y por los cuartos de final”
Jon Pacheco el central de la Real Sociedad cedido en el Alaves destaca que este partido es doblemente especial para él, por enfrentarse a la Real y por ser los cuartos de final de la copa. Además, el jugador baztanés cree que será un partido “muy apretado”, que se decidirá por detalles.
Coudet: “Ojalá podamos hacer un gran partido y mostrar un muy buen fútbol; la final para nosotros es esta”
El Alavés jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, en Mendizorroza. Coudet, en rueda de prensa, ha dejado claro que “van a por todas” ya que, aunque la Copa tenga más fases, lo de mañana es “eliminatoria, todo o nada”.
Ángel Pérez, en su presentación con el Alavés: "De mí nunca va a faltar trabajo, humildad y sacrificio"
Ángel Pérez ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de Alavés, y ha destacado las ganas que tiene de trabajar y de adaptarse lo antes posible a la dinámica del equipo babazorro.
El delantero Ibrahim Diabate refuerza al Alavés hasta el final de la temporada 2025-2026
Diabate llega al club vasco como cedido, desde el GAIS, de la Liga de Suecia; tiene 26 años, y ha jugado en los filiales del Mallorca y del Sevilla.
Raúl Fernández, portero del Alavés: "Creo que va a ser una eliminatoria muy competida"
Raúl Fernández, portero del Alavés, ha hablado sobre la eliminatoria de cuartos de final que enfrentará al conjunto babazorro a la Real Sociedad este miércoles en Mendizorrotza.
El Deportivo Alavés refuerza su zaga con la cesión de Ville Koski
El jugador finlandés jugará en el cuadro albiazul lo que resta de temporada en calidad de cedido por el NK Istra.