Atlético de Madrid vs Alavés (1-0)
Ander Guevara: "Hay que dar un paso adelante y hacer autocrítica para volver a ganar"

Ander Guevara
18:00 - 20:00
Ander Guevara. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”
author image

EITB

Última actualización

El Deportivo Alaves ha perdido por 1 a 0 ante el Atlético de Madrid


El tanto de cabeza Sorloth en el minuto 48 ha acabado con la resistencia del conjunto babazorro, que ha apretado en el tramo final y ha amenazado con llevarse un punto del Metropolitano, pero pasará la semana en posiciones de descenso, a un punto de la salvación.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

Denis Suárez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denis Suárez: "La derrota de hoy es dura, pero queda mucha Liga"

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso. El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido. 
