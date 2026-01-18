El Deportivo Alaves ha perdido por 1 a 0 ante el Atlético de Madrid.



El tanto de cabeza Sorloth en el minuto 48 ha acabado con la resistencia del conjunto babazorro, que ha apretado en el tramo final y ha amenazado con llevarse un punto del Metropolitano, pero pasará la semana en posiciones de descenso, a un punto de la salvación.