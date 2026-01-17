Coudet: "Nos vamos a Segunda si nos distraemos con la Copa"
El Alavés se enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano, este domingo, en el partido de la 20ª jornada de LaLiga EA Sports.
Coudet se muestra “contento por el grupo” y apunta que se quedan “con muy buenas sensaciones”
El entrenador del Deportivo Alavés ha celebrado el pase a cuartos de final de Copa y ha considerado que redondearon “un muy buen partido” ante el Rayo Vallecano, “un rival muy difícil”.
Los goles de Toni Martínez y Carlos Vicente meten al Alavés en cuartos en un partido muy cerrado ante el Rayo (2-0)
Una equilibrada primera parte ha acabado con empate a cero, pero tras el descanso el Alavés ha encontrado el premio del gol y el camino se ha allanado con la posterior expulsión de Isi Palazón.
Coudet: "Hace nueve años que el Alavés no se clasifica para cuartos, es ilusionante y sería lindo"
"Hicimos la mejor primera vuelta de los últimos cinco años, no es poco, mañana tenemos la oportunidad de pasar a cuartos, que hace nueve años que el club no lo consigue, entonces no es poco", ha enfatizado el entrenador babazorro.
Toni Martínez: “Hemos hecho una primera parte muy digna, pero en un abrir y cerrar de ojos íbamos 3-0”
El Alavés ha sufrido una contundente derrota ante el Villarreal a pesar de haber jugado una buena primera parte. Toni Martínez ha marcado el tanto del conjunto babazorro con un potente disparo en el minuto 85.
El Alavés lucha pero cae ante un Villarreal demoledor (3-1)
El Glorioso ha caído 3-1 ante el Villarreal tras un primer tiempo igualado. En la segunda mitad, los goles de Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze han decidido el partido, mientras que Toni Martínez ha recortado distancias en el 85. Los babazorros han encajado tres goles sin cometer errores.
Chacho Coudet: "Para parar a un tercer equipo tengo cinco jugadores del filial"
El Alavés, después de perder con Osasuna y empatar con el Oviedo, visita mañana a un Villarreal que no afloja, ahora mismo es tercero. Sobre el momento que vive su equipo y el partido de mañana, ha hablado el Chacho Coudet.
Boyé: "Necesitábamos comenzar el año de una manera distinta"
El jugador del Alavés se ha mostrado satisfecho con el gol, pero ha lamentado que no han conseguido los tres puntos por falta de ocasiones durante el partido. No obstante, espera que de cara a las próximas jornadas puedan revertir la clasificación.
Alavés y Oviedo sellan el empate en un tenso choque (1-1)
Viñas ha adelantado a los visitantes, pero Boyé ha entrado desde el banquillo para salvar a su equipo.
Chacho Coudet: “Mi deseo para el domingo es hacer un gran partido y ganar”
Los babazorros recibirán este domingo al Oviedo en Mendizorroza, en el partido correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga EA Sports. Tras cinco derrotas en las últimas seis jornadas, ganar en domingo es muy importante para el Alavés.