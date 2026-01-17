Atlético Madrid vs. Alavés
Coudet: "Nos vamos a Segunda si nos distraemos con la Copa"

Chacho Coudet entrenador del Alavés
18:00 - 20:00
Chacho Coudet, entrenador del Alavés
Euskaraz irakurri: Coudet: "Kopari begira egonez gero, Bigarren Mailara goaz"
El Alavés se enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano, este domingo, en el partido de la 20ª jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Vídeos deportivos Alavés LaLiga EA Sports

