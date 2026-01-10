El Alavés lucha pero cae ante un Villarreal demoledor (3-1)
El Glorioso ha caído 3-1 ante el Villarreal tras un primer tiempo igualado. En la segunda mitad, los goles de Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze han decidido el partido, mientras que Toni Martínez ha recortado distancias en el 85. Los babazorros han encajado tres goles sin cometer errores.
El Alavés ha perdido por 0-3 contra el Villarreal este sábado en el partido de la 19ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Cerámica.
El Deportivo Alavés no ha podido con el Villarreal, muy efectivo en la segunda mitad, que se ha adelantado con goles de Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze. Aunque Toni Martínez ha recortado distancias en el 85, el conjunto vitoriano ha terminado cediendo los tres puntos en el Estadio de la Cerámica. Los babazorros han encajado tres goles sin cometer errores
Desde los primeros minutos, el conjunto babazorro ha mostrado una actitud sólida y concentrada, buscando dificultar el dominio habitual del Villarreal en casa.
El equipo visitante ha logrado tener presencia ofensiva con una buena ocasión clara en los primeros instantes, cuando Toni Martínez ha probado al portero y ha obligado a la primera intervención destacada de la tarde.
A lo largo de la primera mitad, el Alavés se ha mostrado compacto en defensa y eficaz en la presión, ganando algunos duelos y equilibrando la posesión en varios tramos. Aunque no ha habido ocasiones claras de gol, los vitorianos han generado más situaciones de peligro. Finalmente, se ha retirado a los vestuarios con un marcador que indicaba empate a cero.
La situación ha cambiado tras la reanudación. El Villarreal ha salido con mayor intensidad y ha encontrado premio en el minuto 49, cuando Moleiro ha abierto el marcador tras una acción ofensiva de gran calidad (1-0)
Apenas unos minutos después, el conjunto local ha ampliado su ventaja con un segundo tanto de Gerard Moreno.
Con el 2-0 en el marcador, el Villarreal ha sabido gestionar el partido, mientras que el Alavés ha intentado reaccionar adelantando líneas, aunque sin éxito. Los locales han controlado el ritmo y en el 75 ha llegado el tercer gol del equipo local de la mano de Mikautadze (3-0).
El Alavés ha logrado un gol de descuento en el 85 gracias a Toni Martínez, que ha dado esperanzas al equipo en los minutos finales.
El equipo de Coudet ha estado cerca de marcar el segundo con un remate de Rebbach, pero el conjunto vitoriano no ha tenido fuerzas ni tiempo para volver a comprometer el partido al equipo castellonense.
