El Alavés lucha pero cae ante un Villarreal demoledor (3-1)

Desde los primeros minutos, el conjunto babazorro ha mostrado una actitud sólida y concentrada, buscando dificultar el dominio habitual del Villarreal en casa.

El equipo visitante ha logrado tener presencia ofensiva con una buena ocasión clara en los primeros instantes, cuando Toni Martínez ha probado al portero y ha obligado a la primera intervención destacada de la tarde.

A lo largo de la primera mitad, el Alavés se ha mostrado compacto en defensa y eficaz en la presión, ganando algunos duelos y equilibrando la posesión en varios tramos. Aunque no ha habido ocasiones claras de gol, los vitorianos han generado más situaciones de peligro. Finalmente, se ha retirado a los vestuarios con un marcador que indicaba empate a cero.

La situación ha cambiado tras la reanudación. El Villarreal ha salido con mayor intensidad y ha encontrado premio en el minuto 49, cuando Moleiro ha abierto el marcador tras una acción ofensiva de gran calidad (1-0)