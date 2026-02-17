El Real Madrid ha logrado una importante victoria en Lisboa ante el Benfica por 0-1, por lo que encarrila la eliminatoria del 'play off' para pasar a octavos de la Liga de Campeones y recibirá con ventaja en el Bernabéu a un conjunto luso que ha estado más gris que en el enfrentamiento del pasado 28 de enero.

El conjunto blanco ha sido superior, con un Vinicius que ha anotado un gol magistral y con un rigor defensivo que apenas ha dejado oportunidades al conjunto del Benfica.

Por otro lado, diferencial en el juego aéreo y eficaz como asistente también, el guineano Serhou Guirassy ha acercado al Borussia Dortmund a los octavos ante el Atalanta, que ha sucumbido por 2-0. Ha llegado en buen momento el conjunto de Niko Kovac a esta eliminatoria europea.

La lesión del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, parecía la enésima maldición para el PSG en su duelo de ida contra el Mónaco, pero su sustitución por el joven Desiré Doué ha terminado por convertirse en el pistoletazo de una remontada que pone al campeón de Europa rumbo a los octavos.

Así, el Paris Saint-Germain ha remontado al AS Mónaco (2-3), que ha jugado toda la segunda parte con uno menos, en una jornada en la que la Juventus ha cavado prácticamente su tumba al caer ante el Galatasaray en Estambul (5-2).