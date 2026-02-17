Champions League
Real Madrid, Borussia, PSG y Galatasaray vencen en el primer choque del play off

Los merengues han ganado 0-1 al Benfica en Portugal, el equipo alemán ha superado por 2-0 al Atalanta en casa, el conjunto parisino ha remontado al Mónaco a domicilio (2-3) y el once turco ha encarrilado su eliminatoria ante la Juventus (5-2).
ISTANBUL (Turkey), 17/02/2026.- Galatasaray's Davinson Sanchez (C) celebrates after scoring the 3-2 goal during the UEFA Champions League play-offs 1st leg match between Galatasaray SK and Juventus FC, in Istanbul, Turkey, 17 February 2026. (Liga de Campeones, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU
Davinson Sánchez, jugador del Galatasaray, celebra su gol ante la Juventus. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Real Madrilek, Borussiak, PSGk eta Galatasarayk irabazi dute Txapeldunen Ligako play offetako lehen partida
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Real Madrid ha logrado una importante victoria en Lisboa ante el Benfica por 0-1, por lo que encarrila la eliminatoria del 'play off' para pasar a octavos de la Liga de Campeones y recibirá con ventaja en el Bernabéu a un conjunto luso que ha estado más gris que en el enfrentamiento del pasado 28 de enero.

El conjunto blanco ha sido superior, con un Vinicius que ha anotado un gol magistral y con un rigor defensivo que apenas ha dejado oportunidades al conjunto del Benfica.

Por otro lado, diferencial en el juego aéreo y eficaz como asistente también, el guineano Serhou Guirassy ha acercado al Borussia Dortmund a los octavos ante el Atalanta, que ha sucumbido por 2-0. Ha llegado en buen momento el conjunto de Niko Kovac a esta eliminatoria europea.

La lesión del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, parecía la enésima maldición para el PSG en su duelo de ida contra el Mónaco, pero su sustitución por el joven Desiré Doué ha terminado por convertirse en el pistoletazo de una remontada que pone al campeón de Europa rumbo a los octavos.

Así, el Paris Saint-Germain ha remontado al AS Mónaco (2-3), que ha jugado toda la segunda parte con uno menos, en una jornada en la que la Juventus ha cavado prácticamente su tumba al caer ante el Galatasaray en Estambul (5-2).

