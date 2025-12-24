El basauriarra Igor Oca será entrenador del Leganés hasta final de temporada
El técnico basauritarra Igor Oca continuará hasta final de esta temporada 2025-2026 al frente del CD Leganés, equipo que ocupa puestos de descenso en LaLiga Hypermotion y al que llegó inicialmente como interino como sustituto de Paco López, destituido a principios de diciembre.
"El CD Leganés seguirá contando con Igor Oca como entrenador del primer equipo. Tras hacerse cargo del equipo el pasado 5 de diciembre, el técnico vasco continuará al frente de la primera plantilla a la vuelta del parón navideño y hasta final de temporada", ha informado el club pepinero en su página web.
Oca, de 44 años, llegó el pasado verano a la entidad procedente del Sestao River para dirigir al filial, al que mantuvo en puestos de 'playoff' de ascenso desde comienzos de temporada.
El entrenador comenzó su andadura en el fútbol formativo en las canteras de Villarreal, Real Sociedad, Athletic y Levante, y "posee también una amplia experiencia a nivel internacional", habiendo ocupado puestos de relevancia en el Atlético San Luis, Independiente del Valle o Universidad Católica del Ecuador, entre otros, disputando competiciones como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.
El principal reto de Oca será el de sacar al Leganés de los puestos de descenso en los que está en la actualidad, aunque a tan sólo un punto de la salvación. Bajo su dirección, el equipo pepinero todavía no ha ganado, con dos empates y una derrota.
Ibai Gómez deja de ser entrenador del Andorra
Actualmente, el equipo se encuentra al borde del descenso, y lleva ocho partidos sin ganar. Gómez se incorporó al conjunto andorrano el pasado verano.
