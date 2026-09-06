El Alavés arrolla a Osasuna con una actuación estelar de Lucas Boyé (5-2)

El derbi vasco ha arrancado con mucha intensidad. El conjunto babazorro ha cogido la batuta y suya ha sido la iniciativa, mientras que Osasuna ha buscado su oportunidad a través de transiciones rápidas tras recuperar el balón.

Así, la primera clara ocasión de gol ha sido para el equipo visitante, pero Sivera, con un paradón, ha evitado el gol de Ante Budimir.

La respuesta del Alavés ha llegado en un córner en el minuto 20. Sergio Herrera no acierta a despejar un centro envenenado y Boyomo saca el balón bajo los palos cuando ya se cantaba el gol.

Tras este primer aviso, y pocos minutos después, Lucas Boyé ha puesto el 1-0 con un zapatazo desde lejos, y en el minuto 35, un Mariano en estado de gracia ha marcado el segundo con un disparo seco tras aprovechar un error de Catena en defensa.

Los dos goles encajados en apenas 10 minutos han hecho mucho daño a los de Luis Miguel Ramis, que han bajado un poco los brazos ante un Alavés que ha mantenido su plan de juego desde el principio y hasta el final de la primera parte.

En la reanudación, sin embargo, el primer golpe lo ha dado Osasuna. Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Budimir no ha fallado a su cita con el gol y ha recortado distancias enviando el balón centrado por Moi Gómez al fondo de la red con un gran testarazo.

Sin embargo, y cuando parecía que los rojillos se metían en el partido, Lucas Boyé ha vuelto a poner tierra de por medio marcando el tercero con disparo potentísimo que se coló por la escuadra de la portería de Sergio Herrera.

En el minuto 62, el colegiado ha señalado un claro penalti de Otto cometido sobre Budimir. El delantero croata ha sido el encargado de lanzar la pena máxima y no ha perdonado: 3-2.

No obstante, poco ha durado la alegría de Osasuna, ya que cinco minutos después ha llegado el 4-2 del Alavés. Otra vez de la mano de Lucas Boyé, esta vez de cabeza.

En la recta final, Osasuna ha seguido intentándolo, pero ha sido el Alavés el que ha sentenciado el partido en el minuto 90 con un gol de cabeza de Pablo Ibáñez, que apenas lo ha celebrado por respeto a su pasado rojillo.

El Alavés ha comenzado la liga lanzado y la afición albiazul empieza a soñar.