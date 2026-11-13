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Sancionan con 12 partidos al portero Jesus Owono
El Comité considera que la gravedad de los hechos justifica la imposición de la sanción en su grado máximo.
Euskaraz irakurri: 12 partidako zigorra ezarri diote Jesus Owono atezainari
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra, por su expulsión en el encuentro que su equipo jugó el pasado 2 de noviembre en Tenerife y en el que fue amonestado con roja directa tras una dura entrada al delantero local Jesús de Miguel, que falleció al día siguiente.
El Comité considera que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".
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