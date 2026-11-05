Las principales competiciones de fútbol homenajearán a Jesús de Miguel este fin de semana

Así, en LaLiga EA Sports y en LaLiga Hypermotion, los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal nueve y el lema “Siempre en nuestro recuerdo”; junto a los árbitros, formarán un semicírculo, abrazados, en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes, y depositarán una ofrenda floral en memoria de De Miguel. A continuación, se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de los estadios mostrarán una imagen del jugador, seguido de un aplauso de jugadores y aficionados.

Además, el recuerdo continuará con el partido ya en juego. En la primera interrupción a partir del minuto nueve, en referencia a su dorsal, el árbitro detendrá el encuentro, y los videomarcadores proyectarán un vídeo en homenaje al jugador. Ese homenaje se llevará a cabo en todos los partidos organizados por la RFEF y la Liga F.