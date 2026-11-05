Las principales competiciones de fútbol homenajearán a Jesús de Miguel este fin de semana
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y la Liga F Moeve rendirán homenaje a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el martes, durante la próxima jornada, que se disputa del 6 al 9 de noviembre. Tal y como ha sido anunciado este jueves, las tres instituciones, los clubes y los y las futbolistas han acordado un conjunto de acciones para que De Miguel sea recordado de forma unida en cada estadio, bajo el lema “Siempre en nuestro recuerdo”.
Homenajes en todos los campos
Así, en LaLiga EA Sports y en LaLiga Hypermotion, los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal nueve y el lema “Siempre en nuestro recuerdo”; junto a los árbitros, formarán un semicírculo, abrazados, en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes, y depositarán una ofrenda floral en memoria de De Miguel. A continuación, se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de los estadios mostrarán una imagen del jugador, seguido de un aplauso de jugadores y aficionados.
Además, el recuerdo continuará con el partido ya en juego. En la primera interrupción a partir del minuto nueve, en referencia a su dorsal, el árbitro detendrá el encuentro, y los videomarcadores proyectarán un vídeo en homenaje al jugador. Ese homenaje se llevará a cabo en todos los partidos organizados por la RFEF y la Liga F.
Partidos aplazados
En paralelo, han quedado aplazados tres encuentros de la jornada de LaLiga Hypermotion: Castellón – Eibar, Granada – Tenerife y Andorra – Mallorca. La Liga F Moeve, por su parte, ha aplazado el partido entre el Costa Adeje Tenerife y el Alavés.