Ander Barrenetxea y Nico Williams regresan a la convocatoria de la selección española para la Liga de Naciones

Ander Barrenetxea figura entre las novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El extremo de la Real Sociedad, de 24 años, ya había sido citado anteriormente por el seleccionador y ha disputado un partido con la absoluta, el amistoso ante Egipto del pasado 31 de marzo. Además, De la Fuente vuelve a contar con Nico Williams, que regresa tras superar su lesión.

La presencia de ambos extremos no es la única representación vasca en la lista de 27 jugadores. También han sido convocados Unai Simón, Aymeric Laporte, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Mikel Oyarzabal, que mantienen su sitio en el combinado estatal.

Además de los regresos de Barrenetxea y Nico Williams, De la Fuente ha incluido a Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Álvaro Vallés (Betis), Marc Roca (Betis) y Jacobo Ramón (Como). Estos tres últimos se estrenan en una convocatoria de la selección absoluta.

España se enfrentará a la República Checa el próximo 12 de noviembre en Praga y recibirá a Inglaterra el día 15 en el estadio Metropolitano de Madrid. El combinado de De la Fuente ya tiene asegurada su clasificación para los cuartos de final, después de sumar cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas.