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Presentado el amistoso que disputarán Euskal Selekzioa y Venezuela el 14 de noviembre
Euskal Selekzioa y Venezuela han presentado el partido que disputarán el 14 de noviembre en Bilbao. El partido se disputará por cuarta vez en San Mamés.
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