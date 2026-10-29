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Presentado el amistoso que disputarán Euskal Selekzioa y Venezuela el 14 de noviembre

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18:00 - 20:00
Presentación del partido Euskal Selekzioa-Venezuela
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak eta Venezuelak azaroaren 14an jokatuko duten lagunartekoa aurkeztu dute
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Última actualización

Euskal Selekzioa y Venezuela han presentado el partido que disputarán el 14 de noviembre en Bilbao. El partido se disputará por cuarta vez en San Mamés.

Fútbol Euskal Selekzioa San Mamés

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