Mikel Arteta renueva con el Arsenal hasta 2030

El entrenador vasco del Arsenal Mikel Arteta ha renovado hasta 2030 con el equipo londinense, según ha anunciado el club este miércoles. Arteta ha ampliado en tres temporadas el anterior contrato que tenía con el Arsenal, en cuyo banquillo debutó en diciembre de 2019, en sustitución de Unai Emery: "Es un privilegio comprometer mi futuro con el club, y seguir trabajando con personas excepcionales que quieren lo mejor para el Arsenal. Este club es único, por su carácter y por cómo te hace sentir", ha dicho el técnico donostiarra.

Tal y como ha recordado el Arsenal, Arteta ha dirigido al equipo londinense en 361 partidos oficiales, con un porcentaje de victorias del 62,05 por ciento, que es "el mejor de cualquier primer entrenador" en la historia de la entidad.

"Me siento profundamente privilegiado de que nuestro camino juntos continúe", ha dicho Arteta, que también destacó como futbolista en el Arsenal.