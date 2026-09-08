Balón de Oro: Unai Simón, nominado a mejor portero; Mikel Arteta y Unai Emery optan al premio a mejor entrenador
El portero del Athletic Unai Simón, el entrenador del Arsenal Mikel Arteta y el entrenador del Aston Villa Unai Emery han sido nominados en los premios del Balón de Oro de 2026, según ha anunciado este martes la revista “France Football”, que organiza la gala, y la UEFA. En concreto, Simón opta al Trofeo Yashin, que premia al mejor portero del mundo de cada año, en tanto que Arteta y Emery podrían hacerse con el galardón al mejor entrenador.
En este contexto, Unai Simón, que el 2024 fue segundo en la votación del Trofeo Yashin, ha sido nominado junto a estos otros candidatos: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Emiliano Martínez (Aston Villa y Chelsea), Thibaut Courtois (Real Madrid), Vozinha (Chaves y Colo-Colo), Matvey Safonov (París Saint-Germain), Yassine Bounou (Al-Hilal), Édouard Mendy (Al-Ahli) y Gregor Kobel (Borussia Dortmund).
En lo que respecta a Mikel Arteta y a Unai Emery, los dos técnicos guipuzcoanos se juegan el galardón con estos entrenadores: Luis de la Fuente (España) Luis Enrique Martínez (París Saint-Germain) y Vincent Kompany (Bayern Munich).
Los ganadores se conocerán el próximo 26 de octubre, en una gala que tendrá lugar en Londres.
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