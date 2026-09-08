Balón de Oro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Balón de Oro: Unai Simón, nominado a mejor portero; Mikel Arteta y Unai Emery optan al premio a mejor entrenador

El portero del Athletic, campeón del mundo, ha sido nominado, como en 2024, para el Trofeo Yashin, en tanto que los entrenadores del Arsenal y del Aston Villa ganaron, en la temporada 2025-2026, la Liga de Inglaterra y la Liga Europa, respectivamente.
Unai Simon (Athletic)
Unai Simón, en San Mamés, en un partido del Athletic. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Urrezko Baloia: Unai Simon atezainik onenaren sarirako eta Mikel Arteta eta Unai Emery entrenatzailerik onenaren sarirako izendatu dituzte
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El portero del Athletic Unai Simón, el entrenador del Arsenal Mikel Arteta y el entrenador del Aston Villa Unai Emery han sido nominados en los premios del Balón de Oro de 2026, según ha anunciado este martes la revista “France Football”, que organiza la gala, y la UEFA. En concreto, Simón opta al Trofeo Yashin, que premia al mejor portero del mundo de cada año, en tanto que Arteta y Emery podrían hacerse con el galardón al mejor entrenador.

En este contexto, Unai Simón, que el 2024 fue segundo en la votación del Trofeo Yashin, ha sido nominado junto a estos otros candidatos: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Emiliano Martínez (Aston Villa y Chelsea), Thibaut Courtois (Real Madrid), Vozinha (Chaves y Colo-Colo), Matvey Safonov (París Saint-Germain), Yassine Bounou (Al-Hilal), Édouard Mendy (Al-Ahli) y Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

En lo que respecta a Mikel Arteta y a Unai Emery, los dos técnicos guipuzcoanos se juegan el galardón con estos entrenadores: Luis de la Fuente (España) Luis Enrique Martínez (París Saint-Germain) y Vincent Kompany (Bayern Munich).

Los ganadores se conocerán el próximo 26 de octubre, en una gala que tendrá lugar en Londres. 

Balón de Oro 2024 Athletic Club Unai Simón Fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X