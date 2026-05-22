El navarro César Azpilicueta anuncia su retirada del fútbol a los 36 años
El defensa del Sevilla César Azpilicueta, ex del Chelsea y del Atlético de Madrid, anunció este viernes su retirada como futbolista profesional a los 36 años para "iniciar una nueva etapa", después de veinte temporadas en la élite, y se mostró "agradecido por cada momento" vivido y por todo lo que le ha dado el fútbol.
El jugador navarro, 44 veces internacional absoluto con España y que llego el pasado verano desde el Atlético de Madrid, equipo en el que le condicionaron distintas lesiones, afirmó en una carta en sus redes sociales que, "tras tantos años cumpliendo" su sueño, siente que "ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa", aunque le "ha costado" tomar esta decisión.
Azpilicueta dio las gracias a todos los compañeros, entrenadores y ayudantes técnicos con los que ha coincidido. "Gracias por ayudarme a crecer como persona y como jugador cada día. Llevar las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más grandes, ha sido un verdadero privilegio", recalcó.
Mi corazón está lleno de gratitud y de recuerdos que llevaré conmigo en los próximos desafíos
Para Azpilicueta, que debutó en febrero de 2007 con Osasuna y en febrero de 2013 como internacional en un Uruguay-España, "cada momento ha significado mucho" para él, y tuvo una mención especial "a los aficionados", ya que su "pasión y apoyo" le "inspiraron a dar lo mejor" de sí mismo "cada día".
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