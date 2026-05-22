El defensa del Sevilla César Azpilicueta, ex del Chelsea y del Atlético de Madrid, anunció este viernes su retirada como futbolista profesional a los 36 años para "iniciar una nueva etapa", después de veinte temporadas en la élite, y se mostró "agradecido por cada momento" vivido y por todo lo que le ha dado el fútbol.



El jugador navarro, 44 veces internacional absoluto con España y que llego el pasado verano desde el Atlético de Madrid, equipo en el que le condicionaron distintas lesiones, afirmó en una carta en sus redes sociales que, "tras tantos años cumpliendo" su sueño, siente que "ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa", aunque le "ha costado" tomar esta decisión.

Azpilicueta dio las gracias a todos los compañeros, entrenadores y ayudantes técnicos con los que ha coincidido. "Gracias por ayudarme a crecer como persona y como jugador cada día. Llevar las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más grandes, ha sido un verdadero privilegio", recalcó.