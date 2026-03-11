El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, ha descartado que la selección masculina participe en la Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México debido a la actual situación de guerra que vive el país tras el ataque estadounidense y de Israel del pasado 28 de febrero, durante el cual ha sido asesinado el líder espiritual, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán debía disputar sus tres partidos de la fase de grupos contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses, dos de ellos en Los Ángeles y otro en Seattle.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", ha aseverado Donyamali en una entrevista televisiva.