Irán descarta jugar el Mundial por la agresión militar de Estados Unidos e Israel
El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, ha descartado que la selección masculina participe en la Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México debido a la actual situación de guerra que vive el país tras el ataque estadounidense y de Israel del pasado 28 de febrero, durante el cual ha sido asesinado el líder espiritual, el ayatolá Alí Jamenei.
Irán debía disputar sus tres partidos de la fase de grupos contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses, dos de ellos en Los Ángeles y otro en Seattle.
"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", ha aseverado Donyamali en una entrevista televisiva.
Ahmad Donyamali, ministro de Deportes iraní
Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados
Pocas horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizaba la presencia de la selección iraní en el Mundial, que comenzará dentro de poco más de tres meses, según afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se reunió el martes con el mandatario estadounidense. “Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo”, dijo.
En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos, pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.
Irak podría ocupar su lugar
La retirada de Irán del Mundial 2026 abre la expectativa de otra selección asiática, la iraquí, que se ganó el derecho a jugar la repesca internacional, pero no le asegura una plaza, ya que el reglamento de la competición es ambiguo al respecto.
En todo caso, si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que debía jugar la repesca internacional, el próximo 31 de marzo, en Monterrey (México) contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.
En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el 'play-off' de la zona asiática. Antes de la renuncia de Irán, Irak ya denunció los problemas que, con motivo de la guerra, está teniendo para preparar esa repesca, situación que también podría afectar al conjunto emiratí.
"Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos", ha dicho este miércoles la federación iraquí de fútbol en un comunicado en Instagram.
“Además, varias embajadas permanecen cerradas en estos momentos, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México”, ha agregado.
