José Luis Mendilibar renueva con el Olympiacos por una temporada más, hasta junio de 2027
José Luis Mendilibar ha renovado con el Olympiacos por una temporada más, hasta junio de 2027, según ha informado el club griego. El entrenador vasco llegó al Olympiacos en febrero de 2024, y, hasta el momento, ha llevado al equipo de El Pireo a ganar la Liga Conferencia de la temporada 2023-2024, y la Liga y la Copa de la campaña 2024-2025.
En la actualidad, el Olympiacos es segundo en la Liga de Grecia, a un punto del líder, el AEK, y ocupa la 29ª posición en la fase de Liga de la Liga de Campeones. El 3 de enero, ante el OFI Creta, tendrá en juego la Supercopa griega.
