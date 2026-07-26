¿Cómo ha sido la actuación de los ciclistas vascos en el Tour?
Los ciclistas vascos Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren han participado en la edición 2026 del Tour de Francia. Tras competir durante tres semanas en la carrera más importante del mundo, los tres representantes vascos han completado la Grande Boucle cumpliendo con el trabajo establecido dentro de la estrategia de sus respectivos equipos.
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